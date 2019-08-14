إختفاء صفحة هيفاء وهبي على "إنستغرام"!

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي واتساب

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب

إضغط هنا للإشتراك



""الخليج 365"" من بيروت: شغلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها على "إنستغرام" بالبحث عن سبب إختفاء حسابها الرسمي على موقع الصور الذي اعتادت أن تشاركهم عليه بكل جديد.

ولقد تساءل كثيرون عن سبب صمتها خيال اختفاء صفحتها وسط توقعات بالقرصنة أو اتخاذها القرار بتوقيفها هرباً من ضغط التساؤلات حول علاقتها بمدير أعمالها الذي أعلن استقالته من العمل معها مؤخراً. غير أن المُلفِت هو استمرار "وهبي" بالتغريد عبر حسابها على "تويتر" دون أي توضيح أو تبرير عن حسابها على "إنستغرام".