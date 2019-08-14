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نيويورك تجمع العسيلى وزاب ثروت وسارى هانى لأول مرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب محمود العسيلي لإحياء أولى حفلاته الغنائية فى الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة زاب ثروت والموسيقى سارى هانى، مساء 17 نوفمبر المقبل.

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واحتفى العسيلى مؤخرًا مع جمهوره بإطلاق أجدد أغانيه المصورة "انتى وانا"، والتى جاءت بعد قرابة شهر عن كليب "ملايين"، وبلغت مسيرة زاب ثروت ذروتها بدايات العام المنصرم بالتزامن مه إطلاق أول ألبوماته الغنائية "المدينة"، بمشاركة الموزع الموسيقى ونجم الإلكترونيك ميوزيك سارى هانى، وضم فى جعبته 8 أغنيات، منها 7 دويتوهات غنائية، مثل أغنية "الدنيا" مع طارق الشيخ، و"الصحاب" مع حمزة نمرة، و"خمسة وعشرين" مع هانى الدقاق.

 

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