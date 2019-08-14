شكرا لقرائتكم خبر عن 47 مليون مشاهدة على يوتيوب يحققها كليب boyfriend فى 12 يوما.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق كليب "boyfriend" للنجمة العالمية إريانا جراند وفريق البوب الأمريكي "Social House" نجاحا كبيرا بمجرد أن أطلقته جراند ذات الـ26 عامًا على صفحتها الشخصية بموقع الفيديو الشهير "يوتيوب"، حيث وصلت نسبة مشاهدة الكليب خلال 12 يومًا فقط لأكثر من 47 مليون مشاهدة.

يذكر أن إريانا جراند ومايك فوستر عضو فريق "Social House" أثاروا ضجة كبيرة على المواقع الفنية بخبر ارتباطهما الذي أكده أحد المقربين منهما، وذلك بالرغم من أن النجمين لم يؤكدا الخبر أو يقوما بنفية.















