نيللي كريم تستعرض رشاقتها على البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

ظهرت النجمة نيللي كريم، أمام البحر، وهي تمارس الرياضة، حيث حرصت على استعراض رشاقتها ومدى ليقاتها البدنية أمام متابعيها.

ونشرت نيللي، الصور عبر حسابها على "إنستجرام"، لتنهال عليها التعليقات من قبل متابعيها.

وتشارك نيللي كريم، في فيلم "الفيلم الأزرق 2" الذي يُعرض حاليًا بدور العرض السينمائي، ويضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفي مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، وكريم عبد العزيز، فيما يظهر في الجزء الثاني هند صبري، وإياد نصار كضيوف شرف.