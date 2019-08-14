ليالي الصيفية| فيفي عبده في الساحل الشمالي ونسرين طافش بالأهرامات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات داخل وخارج مصر.

"الخليج 365" يرصد في التقرير التالي، صور للنجوم من رحلاتهم الصيفية:

دانا حمدان

نشرت الفنانة دانا حمدان، صورة لها عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها على شاطئ البحر.

مجدي الهواري

نشر المنتج مجدي الهواري، صورة له من إجازته الصيفية، ظهر فيها في مونت كارلو.

إيمان الحصري

نشرت الإعلامية إيمان الحصري، صورة لها من إجازتها الصيفية وهي تستمع بأشعة الشمس في مرسى مطروح.

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة لاميتا فرنجية، صور لها مع زوجها من رحلتها الصيفية التي تقضيها في بيروت.

فيفي عبده

نشرت الفنانة فيفي عبده، صورة لها من إجازتها الصيفية التي تقضيها في الساحل الشمالي، وعلقت: "صباح ‏الفل والياسمين الساحل الشمالي بحبكم قوي لاف يو".

نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش، صور لها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، من إجازتها الصيفية، التي تقضيها في مصر، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة على جمل في الأهرامات.

لاميتا فرنجية

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نشرت الفنانة لاميتا فرنجية، صورة لها من إجازتها الصيفية التي تقضيها في سانت تروبيز بفرنسا.

ياسمينا العلواني

نشرت الفنانة ياسمينا العلواني صورة لها خلال إجازتها الصيفية التي تقضيها في أحد الشواطئ.

سيرين عبدالنور

نشرت الفنانة سيرين عبدالنور، صورة لها من إجازتها الصيفية التي تقضيها في جزيرة ميكونوس باليونان.

سارة الشامي

نشرت الفنانة سارة الشامي، صورة لها خلال إجازتها الصيفية التي تقضيها في اليونان.

محمود العسيلي

نشر الفنان محمود العسيلي، صورة له من إجازته الصيفية، ظهر فيها عائما على عوامة على شكل بطيخة"، وعلق متابعو العسيلي على صورته، قائلين "عايم في مية البطيخ".

تامر حسين

نشر الشاعر الغنائي تامر حسين، صورة له من إجازته الصيفية التي يقضيها في أحد الشواطئ.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن، صور لها من إجازتها الصيفية وهي تستمع بأشعة الشمس على شاطئ البحر.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، صورة لها من إجازتها الصيفية التي تقضيها في إحدى المدن الساحلية.