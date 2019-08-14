فيديو| هكذا سيرعى تركي آل الشيخ المواهب الغنائية في الوطن العربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هانى صابر:

نشر المستشار تركى آل الشيخ، فيديو للمنتج الفني حمادة إسماعيل، عبر حسابه على "فيسبوك" وعلق عليه قائلاً: "أنا في انتظاركم أنا وحمادة إسماعيل، ابهروني، من المحيط إلى الخليج".

وقال المنتج الفني حمادة إسماعيل، في الفيديو: "الوطن العربي مليان بالمواهب الغنائية، ولكن مش لاقين الفرصة اللي توصلهم بالناس، اللي شايف نفسه صوته حلو وعنده الموهبة من المحيط الي الخليج، يسجل فيديو 3 دقائق، وإرساله إلى vioinentertainment من كل الوطن العربي".

وتابع: "المواهب التي سيتم اختيارها سيتم تجميعهم جميعًا في ألبوم واحد، ويتم إنتاج الألبوم على أعلى مستوى وتقديمه للجمهور في أبهى صوره".

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وأشار إلى أن هذه الفكرة مدعومة من المستشار تركي آل الشيخ، وتنفيذ شركة فايلونت وتحت إشراف حمادة إسماعيل.

وأضاف: "المستشار تركى آل الشيخ وأنا من الناس السميعة أوي، ومن الصعب إبهارنا، فحاولوا تبهورونا، في انتظار فيديوهاتكم، وبالتوفيق للجميع".