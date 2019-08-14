فيديو: اعتقال سوناكشي سينها لهذا السبب

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 أغسطس 2019 02:36 صباحاً - انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقطع فيديو مدته 10 ثوان يظهر اعتقال الفنانة سوناكشي سينها وما عزّز الشائعات هو تكرر مشاهد اعتقال الفنانة الهندية من قبل الشرطة لتورطها بالمشاكل

بريانكا شوبرا... منافقة



وظهرت ممثلة “Dabbang” وهي مكبلة اليدين من قبل الشرطة وترتدي الأصفاد وهي تصرخ في الفيديو، وتقول: ،”لا يمكنك إلقاء القبض عليّ بهذا الشكل، هل تعرف من أنا؟ لم أفعل أي شيء، كيف يمكنك إلقاء القبض عليّ هكذا؟” ما تسبب بضجة كبيرة لمتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وتصدر هاشتاغ #AsliSonaArrested تويتر، في حين لم يكن وجه سوناكشي مرئيًا بوضوح في الفيديو القصير، بل تظهر يديهاوهي ترتدي فستانًا لامعًا.







وتساءل الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عما كان يحدث ، وإذا كان الفيديو حقيقي أم أنه مجرّد إعلان لعمل فني .

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لكن عادت الممثلة لتنفي اعتقالها معلنه أن المقطع يعدّ من أشكال الإعلانات والترويج لإحدى مستحضرات التجميل الخاصة بمجموعتها الجديدة من الماكياج.