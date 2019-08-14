فيديو.. عبدالباسط حمودة يروي أسرارًا عن بداية مشواره الفني.. ويعلن: هذا من اكتفشني

كشف المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، عن بداياته الغنائية، وأن المطربين شفيق جلال ومحمد عبدالمطلب هما أول من اكتشفه.

وقال عبدالباسط حمودة، خلال حواره مع إسعاد

يونس، في برنامج "صاحبة السعادة"، المعروض على فضائية "دي إم سي"، إن شفيق جلال كان يسكن معه في الدرب الأحمر.

وأوضح حمودة، أنه كان يغني في الشارع مع أبناء منطقته ومر المطرب شفيق جلال؛ واصطحبه إلى شارع محمد على ولم يعرفه أحد وقتها ومن هنا بدأت مسيرته في الغناء الشعبي.

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