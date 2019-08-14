كويتية تجلد مصريا بالحزام!

كتب امير فتحي في الأربعاء 14 أغسطس 2019 01:52 صباحاً - هاجمت سيدة كويتية ضابط شرطة كويتي ومقيما مصريا في الكويت يعمل في محل لبيع الهواتف بعد خلاف حصل حول السعر، واستخدمت حزاما لضربه وضرب ضابط الشرطة الذي حضر لحل المشكلة.

وبحسب موقع “الراي ميديا”، فقد قامت المواطنة الكويتية بشتم الضابط وتهديده، وضربه بالحزام بعدما حضر لـ”نجدة” شاب مصري صاحب محل هواتف تعرض للضرب بالحزام أيضاً.

وذكر الموقع أن السيدة الكويتية “تواجه حاليا قضيتين، الأولى اعتداء على موظف عام وإهانته والثانية تتعلق بالاعتداء على المصري”.

ونقل الموقع عن مصدر أمني أن “بلاغاً ورد إلى مخفر محافظة مبارك الكبير، يفيد بتهجّم امرأة على صاحب محل هواتف في القرين، وعلى الفور انتقل إلى المكان رجال الأمن، يترأسهم ضابط، فوجدوا المرأة، التي تبيّن أنها مواطنة، ما زالت داخل المحل الذي أفاد صاحبه بأنها تهجمت عليه لاختلافها معه على السعر واستخدمت حزاماً كان بحوزتها وجلدته به مرات عدة”.

وتابع المصدر “طلب الضابط من المواطنة مرافقة الدورية إلى المخفر للتحقيق، لكنه تفاجأ بتعديها عليه بالضرب بواسطة الحزام وبالسب والتهديد، ما استدعى طلب الإسناد، حيث تمت السيطرة عليها بعد سحب الحزام من يدها بالقوة واصطحابها إلى المخفر”. وتم حجز المواطنة الكويتية على ذمة التحقيق.