شاهد… ابتسام شقيقة دنيا بطمة تقوم بتغيير جديد في شفتيها!

كتب امير فتحي في الأربعاء 14 أغسطس 2019 01:52 صباحاً - يبدو أن ابتسام شقيقة الفنانة دنيا بطمة لم تكن راضية عن شكل شفتيها بعد أن قامت مؤخرا بحقنهما بالفيلر عند أحد أطباء التجميل في مراكش.

وكشفت ابتسام خلال أحد الفيديوهات التي نشرتها عبر ستوري حسابها على الانستغرام، أنها قامت بنزع الفيلر من شفتيها لتعود إلى شكلهما الطبيعي.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تأييدهم لما قامت به شقيقة دنيا، معتبرين أنها كانت أجمل قبل أن تخضع للتجميل.