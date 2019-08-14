كتب امير فتحي في الأربعاء 14 أغسطس 2019 01:52 صباحاً - يبدو أن ابتسام شقيقة الفنانة دنيا بطمة لم تكن راضية عن شكل شفتيها بعد أن قامت مؤخرا بحقنهما بالفيلر عند أحد أطباء التجميل في مراكش.
وكشفت ابتسام خلال أحد الفيديوهات التي نشرتها عبر ستوري حسابها على الانستغرام، أنها قامت بنزع الفيلر من شفتيها لتعود إلى شكلهما الطبيعي.
وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تأييدهم لما قامت به شقيقة دنيا، معتبرين أنها كانت أجمل قبل أن تخضع للتجميل.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد… ابتسام شقيقة دنيا بطمة تقوم بتغيير جديد في شفتيها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.