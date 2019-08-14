نادين نسيب نجيم تكشف عن وجه ابنها لأول مرّة.. شعره أشقر كوالده

متابعة بتجـــــــــرد: كشفت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن وجه ابنها جيوفاني، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على انستغرام.

وقد ظهرت الممثلة المحبوبة وهي تحمل ابنها وترقص معه، فيما بدت ملامح وجهه واضحة لأول مرّة، بعدما اعتادت بالسابق نشر صوره من دون إظهار وجهه.

كما علقت نادين نجيم على الصورة كاتبةً: “يؤبرني الله يحميك حبيبي جوڤاني”.

من جهة أخرى، أجمع المعلقون على أن ابن نادين نجيم أشقر لوالده المهندس هادي أسمر، ويشبهه بنحو كبير أكثر من شبهه بوالدته النجمة.