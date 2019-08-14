رسالة من راغب علامة للمرأة التونسية.. ماذا قال فيها؟

متابعة بتجـــــــــــرد: نشر السوبر ستار راغب علامة على حسابه الخاص عبر موقع “تويتر” صورة له من حفل غنائي سابق، يهنأ من خلالها المرأة التونسية في يومها.

ووجه راغب رسالة للمرأة التونسية في يومها، الموافق اليوم 13 أغسطس الجاري قائلا: “أتوجه بأطيب التمنيات للمرأة التونسية في عيدها، لأنها أثبتت اختلافها وتميزها وقوتها، ودورها في بناء المجتمع التونسي، والمحافظة على هوية تونس، أتمنى لها التوفيق والحب والسعادة”.

يذكر أن راغب علامة، أحيا يوم الاثنين الماضي (5 أغسطس الجاري) ليلة غنائية ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي بدورته الخامسة والخمسين، ولاقت نجاحًا كبيرا، وتفاعل معه جمهور مرددا وراءه كلمات أغنياته.