متابعة بتجـــــــــــرد: كشف النجم المصري تامر حسني عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، عن البوستر التشويقي الأول لفيلمه الجديد “الفلوس”.
وظهر تامر في البوستر كظل أسود، وكان يحمل حقائب ممتلئة بالأموال، وكتب يسأل جمهوره: “في أسئلة مهمه طرحت في الفيلم هاخد رأيكم في سؤال منهم، ١- البني آدم هو اللي بيعمل الفلوس ولا الفلوس هي اللي بتعمل البني آدم؟”.
الفيلم يشارك في بطولته بجانب تامر حسني كل من زينة، وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، ومحمد سلام، وهو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج سعيد الماروق.
كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسني يكشف عن البوستر الأوّل لفيلم “الفلوس” – بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.