تامر حسني يكشف عن البوستر الأوّل لفيلم “الفلوس” – بالصورة

متابعة بتجـــــــــــرد: كشف النجم المصري تامر حسني عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، عن البوستر التشويقي الأول لفيلمه الجديد “الفلوس”.

وظهر تامر في البوستر كظل أسود، وكان يحمل حقائب ممتلئة بالأموال، وكتب يسأل جمهوره: “في أسئلة مهمه طرحت في الفيلم هاخد رأيكم في سؤال منهم، ١- البني آدم هو اللي بيعمل الفلوس ولا الفلوس هي اللي بتعمل البني آدم؟”.

الفيلم يشارك في بطولته بجانب تامر حسني كل من زينة، وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، ومحمد سلام، وهو من تأليف محمد عبد ‏المعطي وإخراج سعيد الماروق.