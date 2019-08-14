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شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة ترشح جورج كلوني لرئاسة الولايات المتحدة بعد ترامب فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت العديد من التقارير الصحفية مؤخرًا نية النجم جورج كلوني لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية فى الانتخابات المقبلة 2020، وهو الأمر الذي انتشر بشكل واسع ما دفع موقع gossipcop إلى تسليط الضوء على الأمر.
الموقع الشهير نفى كل ما تردد خلال الفترة الأخيرة بشأن الأمر حين أكد أن كل التقارير التي تطرقت لهذا الموضوع لا تتجاوز كونها شائعات سبق وتم ترديدها من قبل فى أكثر من مناسبة أبرزها بداية العام حينما زار الرئيس السابق للولايات المتحدة أوباما بصحبة زوجته النجم جورج كلوني وأمل علم الدين ليتردد آنذاك أن أوباما يحاول دفع كلوني للترشح لرئاسة أمريكا قبل أن يتكرر الأمر بسبب تبرع كلوني وزوجته بنصف مليون دولار من أجل دعم تظاهرة تناهض استخدام الأسلحة باسم "الناجون من النار".
جورج كلوني مع اوباما
الموقع الشهير أكد ضمن التقرير الذي نشره أن كلوني لا ينوي مطلقًا التواجد داخل البيت الأبيض بصفته رئيسًا لأمريكا، لأنه يؤمن بأن المشاهير عليهم أن يؤدوا دورهم بعيدًا عن السياسة وتركها لأهلها خاصة أنه لا يتمكن من تقديم تنازلات مثلما يفعل السياسيون.
جورج كلوني
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