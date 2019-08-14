شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلادها الـ53.. شاهد أبرز إطلالات هالى بيرى خلال 20 عاما فى دقيقتين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم الخميس النجمة هالي بيرى بعيد ميلادها الـ53، ورغم ذلك ما زالت النجمة الكبيرة فى غاية أناقتها وجاذبيتها التي اعتادت عليها منذ ظهورها على الساحة حتى أصبحت أحد أهم نجوم هوليوود والعالم أجمع بفضل الأفلام التي قامت ببطولتها حتى فازت بالأوسكار من قبل عام 2002.
هالي بيرى أيضًا تعتبر من أهم نجمات هوليود اللاتي يعتبرها كثيرون من أبرز أيقونات الموضة التي تؤثر بإطلالاتها فى عالم الأزياء، وبالتالى فى عيد ميلادها استعرضنا خلال هذا الفيديو أهم تلك الإطلالات على مدار 20 عاما بالتزامن مع احتفالها بمولدها.
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