شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يقابل الجمهور التونسى فى هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقيم النجم هانى شاكر حفلا موسيقيا فى تونس، الخميس 18 أغسطس، ضمن فعاليات مهرجان سيليانا الغنائى المقام فى دولة تونس.

ونشر شاكر، بيانًا عبر حسابه على "إنستجرام" جاء فيه: "يحيى أمير الغناء العربى حفله فى مدينه سيليانا بتونس الحبيبة فى مهرجان سيليانا الغنائى يوم 15 أغسطس.. وعبر الفنان هانى شاكر عن سعادته بلقاء الجمهور التونسى فى سيليانا، وتمنى أن يكون لقائه بالجمهور التونسى مميزاً، كما كان فى حفله فى مهرجان قابس".

كانت نقابة الموسيقيين برئاسة الفنان هانى شاكر، قد أصدرت قراراً بمنع التعامل مع حمو بيكا، مجدى شطا، كزبرة وحنجرة، فرقة الصاوريخ، العفاريت، العصابة، بصلة، الزعيم، وزة مطرية، عمرو حاحا، الديزل، علاء فيفتى، فريق الكعب العالى، شواحة، أبو ليلة، أندرو الحناوى وجميع فرق المهرجانات وجميع من لا يحمل كارنيه نقابة الموسيقيين.