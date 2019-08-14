شكرا لقرائتكم خبر عن عزمتهم على خروف مشلول.. تفاصيل عزومة كريمة لفريد الأطرش وإيمان فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جمعت نجوم الزمن الجميل علاقات ود قوية ومواقف طريفة خاصة فى المناسبات والأعياد، حيث كانوا يحرصون على الاجتماع معا لقضاء أوقات جميلة والاستمتاع بالأعياد.

ومن بين المواقف الطريفة التى جمعت نجوم الزمن الجميل عندما دعت فاتنة المعادى الفنانة كريمة كل من الفنان فريد الأطرش والفنانة إيمان التى كانت متزوجة وقتها من فؤاد الأطرش شقيق فريد ، لقضاء عيد الأضحى فى عزبتها بالريف ووعدتهم بوليمة من لحم خروف العيد.

وحكى فريد الأطرش عن هذه الرحلة مشيرا إلى أن كريمة وعدتهم بقضاء وقت ممتع فى ضيافتها بالعيد، وبالفعل سافروا فى سيارتين مساء ليلة عيد الأضحى ومعهم السفرجى ولكن تعطلت إحدى هاتين السيارتين فى الطريق ، واضطروا لربطها بالسيارة الأخرى حتى وصلوا للعزبة ، ولكنهم فوجئوا بانقطاع الكهرباء بعد تعطل "وابور النور" الخاص بالعزبة فاستخدموا الشموع والفوانيس، وساروا فى الطريق وهم يسمعون أصوات الكلاب والذئاب مما أصابهم بالرعب.

وأشار فريد إلى أن أحد الكلاب هاجم الفنانة إيمان التى سقطت فى بركة مياه فى محاولة للهرب من الكلب ، وظلت تبكى ثلاث ساعات متواصلة خاصة بعدما أعياها لدغ الناموس والبراغيث.

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وأكد فريد الأطرش أنه بعد كل هذا العناء فوجئوا بأن الخروف الذى دعتهم عليه الفنانة كريمة كان هزيلا وكأنه مصاب بالأنيميا وفقر الدم والشلل ولم يكن سوى فروة على عظم، مشيرا إلى أنهم لم يشعروا بالراحة إلا بعد انتهاء هذه الرحلة ، وتهربوا جميعا عندما أصرت كريمة على أن تعوضهم بدعوة لوليمة أخرى.

فى حين نفت كريمة كل ما قاله فريد وأقسمت بأنها أعدت لضيوفها كل أنواع المسليات واستقبلهم الفلاحين بالطبل والمزمار ، وأن فريد الأطرش انتظر إلى جوار الجزار وهو يذبح الخروف حتى يحصل على الكبدة وبمجرد أن استخرجها الجزار من بطن الخروف أعطاها فريد لطباخه حتى يعدها له ، مؤكدة أن الأطرش أكل الكبدة بمفرده ، وأنها أعدت على المائدة تشكيلة من الطيور والبط والحمام إلى جانب لحم الخروف.

وضحك جميع فنانى الزمن الجميل على هذا الموقف الذى جمع فريد الأطرش وكريمة وعلى الخلاف الطريف الذى حدث بينهما حول خروف العيد والوليمة التى اجتمعةا عليها فى عزبة فاتنة المعادى.