مي عمر بإطلالة أنيقة وهيدي كرم دون مكياج.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة: هيدي كرم نشرت الفنانة هيدي كرم، صورة "سيلفي" لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت في الصورة بملابس كاجوال، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها. هنا الزاهد نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنتسجرام"، وظهرت في الصورة بقبعة على رأسها ونظارة شمس. نوال الزغبي نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنتسجرام"، وظهرت في الصورة بإطلالة أنيقة من داخل أحد المتاجر، ونالت الصورة إعجاب جمهورها. نرمين ماهر نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة لها ظهرت فيها بإطلالة أنيقة من أحدث جلسة تصوير لها. مي عمر Advertisements شاركت الفنانة مي عمر جمهورها بصورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت مي بإطلالة أنيقة وشعر أسود قصير. دانا الحلاني نشرت دانا الحلاني، ابنة الفنان اللبناني عاصي الحلاني، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت في الصورة بإطلالة كاجوال وسط الطبيعة. بشرى نشرت الفنانة بشرى صورة مجمعة في إطار واحد، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنتسجرام"، وظهرت في الصورة بإطلالة كاجوال، ونالت الصورة إعجاب جمهورها. إيمان سلامة نشرت الفنانة إيمان سلامة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت في الصورة بإطلالة أنيقة وارتدت فستانًا أسود قصير، ونظارة سوداء. إنجي على نشرت الإعلامية إنجي علي، صورة تجمعها بالسيناريست تامر حبيب، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت في الصورة بشورت أبيض، وحازت الصورة إعجاب متابعيها. أروى نشرت الفنانة اليمنية أروى صورة " سيلفي" لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان ملون "أوف شولدر"، وسط الطبيعة، وقد لاقت الصورة إعجاب جمهورها.

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