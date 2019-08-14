فيديو| هاني مهنا عن ابنته هنادي: "مطلعة عيني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
ظهرت الفنانة الشابة هنادي مهنا، وهي تغني أغنية "بتونس بيك" للمطربة وردة، على عزف موسيقى لوالدها الموسيقار هاني مهنى، خلال برومو حلقتها مع الإعلامية منى الشاذلي، المقرر عرضها يوم الخميس المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً.
وقال "هاني"، عن ابنته خلال الحلقة: "هنادي على طول مطلعة عيني"، لترد بتقبيل والدها علي الهواء.
وكانت هنادي مهنا، قد شاركت في دراما رمضان الماضي بمسلسل "زلزال" أمام محمد رمضان وماجد المصري، وحلا شيحا، ومجموعة كبيرة من الفنانين.
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