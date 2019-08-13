أول تصريح للفنانة ديا ميرزا بعد الطلاق

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تقول الممثلة الهندية ديا ميرزا ​​إن هناك الكثير الذي يجب القيام به في الحياة أكثر من مجرد السير الى طموحاتها المهنية، وكانت ميرزا ​، التي أعلنت مؤخراً الانفصال عن زوجها ساهيل سانجا بعد 11 عاما، قد ذكرت في وقت سابق كيف بدأت عروض أفلام بوليوود في الانقطاع بعد زواجها قبل خمس سنوات.

ووفقا لما نشرته صحيفة hindustantimes، تقول الممثلة إنه لا أحد يترك مثل هذه الأشياء تؤثر عليه، بل وأكدت ميرزا أنها ابتعدت عن موضوعات السينما التجارية، وكانت انتقائية أكثر حول اختياراتها للسيناريوهات مثل، قصص قتل الأجنة الإناث و التوعية بفيروس نقص المناعة البشرية.

ومع ذلك ، أشارت الفنانة أنها تتفهم بسهولة أن الأوقات تتغير ببطء في الطريقة التي تحصل بها الممثلة المتزوجة على فرص جيدة في العمل بالأفلام.

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وتابعت: “الأمور تتغير لأن أحوال الممثلين تتغير - الجماهير ، المنتجين، ديناميات الأسرة تتغير ... التوقعات والقوالب النمطية المرتبطة بالنساء الناشطات مهنيا ، تتغير، انظر إلى نيها دوبيا، بعد شهرين ونصف الشهر من ولادة طفلتها، عادت إلى العمل، إنها تتمتع بالسلطة ولديها نظام دعم ، وهو أمر رائع”.

ديا، التي شوهدت لآخر مرة في فيلم “سانجو” (2018) ، وكانت قد ظهرت لأول مرة مؤخرًا على شبكة الإنترنت مع دراما Kaafir التي قامت ببطولتها أيضًا محيط راينا Mohit Raina.

فيما يتعلق بالأفلام ، من الواضح أن ديا لن توقع أي مشروع بشكل أعمى.، وعن ذلك تقول: “فقط إذا كانت هناك قصة جيدة أحبها تمامًا وإذا كانت شخصيتي مكتوبة بشكل جيد، فسوف أقبل بها”.