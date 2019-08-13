صور.. جاكلين فرنانديز تحتفل بعيد ميلادها الـ33 عاماً

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

نالت نجمة بوليوود جاكلين فرنانديز، من أصل سريلانكي، والمولودة في البحرين، والتي تحتفل بالعيد الثالث والثلاثين لميلادها- شهرة كبيرة في بوليوود منذ أن بدأت حياتها المهنية، حيث قامت بعدد من الأفلام مثل Kick 2 و Murder 2 و Judwaa 2 و Aladin و Housefull 3 وغيرها.

استعبدت فرنانديز قلوب الكثيرين بجاذبيتها ومهنيتها الكبيرة، ومع ذلك ، بصرف النظر عن حُكم القلوب، فقد حكمت جاكلين كذلك قلوب محبيها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram أيضًا، حيث تعرف كيف تشوق 31 مليون من متابعيها على صفحتها.

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ومن المعروف أن جاكلين، المعروفة بأصولها السيرلانكية، تعدّ واحدة من عدد قليل من المشاهير الذين يشاركون كل التفاصيل عن حياتها الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي.

مهنياً، يُقال إن جاكلين ستظهر لاحقاً في فيلم “Kick 2” بطولة سلمان خان أيضاً، وسيقوم بإنتاج الفيلم ساجد ناديوالا، وقد تم تحديد موعد إصداره في عيد الميلاد من العام 2019.

كما أنه من المقرر إطلاق فيلم النجم “براباس” الذي طال انتظاره “ساهو” في 30 أغسطس، وحتى الآن ، تم اطلاق أغنيتين ، والآن يؤكد موقع indianexpress.com أن أغنية أخرى من الفيلم تضم الممثل وجاكلين فرنانديز في طريقها للإطلاق.