كارينا كابور خان تلتقط سيلفي مع المعجبات في لندن

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

كارينا كابور خان عبارة عن نحلة مشغولة هذه الأيام، وغالبًا ما يتم مشاهدتها وهي تقوم بجولات بين لندن و مومباي، السبب ، أنها حاليًا جزء من برنامج للرقص الواقعي.

في حين أن سيف مشغول بتصوير بعض الأعمال في لندن، تنساق كارينا أيضًا وراء التزامها المهني السابق بين مومباي ولندن، حيث تتواجد في مومباي لتصوير حلقات برنامجها، ثم تنطلق إلى لندن لقضاء بعض الوقت مع سيف وتيمور.

أثناء إقامتها في لندن، تقضي بيبو Bebo وقتًا ممتعاً مع عائلتها، إلى جانب العائلة، لا تنس كارينا واجبات الشهرة لذلك شوهدت وهي تلتقط بعض صور السيلفي مع عشاقها من الفتيات، ما جذب الانتباه أكثر في الصورة هو ظهور كارينا بإطلالة رائعة، رغم قلة الماكياج.

على جبهة بوليوود ، انتهى بيبو للتو من تصوير فيلم “Hindi Medium 2” من بطولة عرفان خان ، وستبدأ تصوير مشاهد أحدث أعمالها السينمائية “تاخت” للمنتج والمخرج المعروف كاران جوهر في العام المقبل. وفي الوقت نفسه ، فهي مشغولة بعرض للرقص الذي تستمر من أجله في السفر بين لندن و مومباي.