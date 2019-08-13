شاهد للمرة الأولى ألبوم زفاف ابنة النجم أميتاب باتشان

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

نشر سانديب خوسلا مصمم الأزياء الهندي الشهير ، بعض الصور التي لا تقدر بثمن من حفل زفاف شويتا باتشان ابنة النجم الكبير أميتاب باتشان، الذي أقيم في عام 1997، على خلفية الاحتفال بمسيرته الفنية وبمرور 33 عامًا على عمله بالتصميم.

كتب المصمم تعليقا على الصور التي يشاركها على حسابه بموقع انستجرام “إنه لشرف كبير أن يكون السيد والسيدة باتشان قد كلفونا بهذه المناسبة الهامة في الأسرة”.

وأضاف: “قد قدموا لنا أيضًا حرية إبداعية كاملة لا تقدر بثمن، لقد سُمح لنا أن نحلم وننفذ محتوى قلوبنا ونعيده إلى الحياة”، شويتا باتشان متزوجة من رجل الأعمال المقيم في دلهي نيخيل ناندا.

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كان حفل زفافهما أول حدث على الإطلاق قام به أبو جاني وسانديب خوسلا وقام الثنائي بصنع كل شيء في تقديم حفل الزفاف، من الديكور إلى الفرق الموسيقية.

وغني عن القول أن أبو جاني وسانديب خوسلا هما أكثر المصممين المفضلين لدى باتشان حيث يتم رصدهما غالبًا لحضور وتقديم حفلات الزفاف الهندية الكبيرة وبخاصة في الوسط الفني.

ظهرت شويتا باتشان ناندا لأول مرة كمؤلفة مع الرواية الخيالية بعنوان ” أبراج الفردوس” في العام الماضي، كما أطلقت أيضًا علامة أزياء باسم MxS بالتعاون مع المصممة مونيشا جاي سينج Monisha Jaising.