دينا تكشف سر خضوعها لعملية تجميل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الراقصة المصرية دينا، عن سبب عملية التجميل التي خضعت لها مؤخرا.

وقالت دينا، خلال لقائها في برنامج “عرب وود”، والمذاع عبر فضائية روتاناإ إنها كانت تحب شكلها كثيرا ولا يوجد به أي مشكلة، لكنها تعرضت لحادث وأصيبت بكسر بالأنف اضطرها للخضوع إلى عملية تجميل.

وكانت دينا، قد ظهرت خلال الفترة الأخيرة بإطلالة غيرت كل ملامحها بعد خضوعها الجراحة بالإضافة إلى اعتمادها على ماكياج قوي زاد من أناقتها، الأمر الذي أثار تساؤلات متابعيها عن سر هذا التغير.

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وكان آخر أعمال دينا مسلسل «نسر الصعيد»، للنجم محمد رمضان والذي عُرض في رمضان الماضي، وشارك في بطولته عدد من النجوم من بينهم وفاء عامر، وسيد رجب، ودرة، وعائشة بن أحمد، وعايدة رياض وإخراج ياسر سامي.

كما شاركت في الجزء الثاني من مسلسل «الأب الروحي»، والذي شارك به عدد من الفنانين ومن بينهم أحمد عبدالعزيز، سوسن بدر، دنيا عبدالعزيز، محمود الجندي، محمد رياض، عبير صبري، وفاء سالم، إيهاب فهمي، محمد عز، عمرو صحصاح، من تأليف هاني سرحان، إخراج تامر حمزة.