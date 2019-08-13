رحمة حسن توقد الشموع بكنيسة القلب المقدس بفرنسا.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شاركت الفنانة المصرية رحمة حسن، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستحرام، بصور لزيارتها لكنيسة القلب المقدس بفرنسا، والتي تتواجد بها خلال الوقت الحالي.
وظهرت رحمة في الصور وهي توقد الشموع في الكنيسة، وتعد كنيسة الساكري كور ( القلب المقدس) ، من أشهر الكنائس بباريس بعد كنيسة نوتردام، وتقع على تلة في باريس اسمها تلة مونمارتر في الدائرة الثامنة عشر في حي كلينكور.
وكان آخر أعمال رحمة، مسلسل “سابع جار”، الذي حاز على نسبة مشاهدة جماهيرية عالية، وهو من بطولة “دلال عبد العزيز، شيرين، سارة عبد الرحمن، هاني عادل، نيقولا معوض، هيدي كرم”، وقصة وسيناريو وحوار هبة يسري، وشارك في كتابة الحلقات اَيتن أمين، منة إكرام، سما أحمد، منة فوزي، وإخراج اَيتن أمين، نادين خان، هبة يسري.
وكان آخر أعمال الفنانة المصرية رحمة حسن، في السينما فيلم “الرجل الأخطر”، والذي عرض بالسينمات في شهر يوليو الماضي مع الفنان سامح حسين، والفنانة هالة فاخر، والفنان إدوارد، وهو من تأليف جوزيف فوزي ومن إخراج مرقس عادل.
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