نقل الفنانة رحمة للمستشفى.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة المصرية رحمة، لأزمة صحية ونُقلت على أثرها لأحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة..

أكد الأطباء أن رحمة، أصيبت بهبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة إجهاد شديد في العمل.

وكانت رحمة قد عادت للقاهرة قبل فترة قصيرة من يا ريس بعد انفصالها عن زوجها من ثري عربي، وعادت لاستكمال نشاطها الفني.

Advertisements

الفنانة رحمة كانت قد انقطعت فترة كبيرة عن الغناء وكان أخر حفل قدمته في ديسمبىر الماضي، بدار الأوبرا المصرية وشهد نجاحًا كبيرًا، وتستعد رحمة لتقديم مفاجأة كبيرة وتجربة غنائية جديدة تبهر الجمهور.

وقدمت رحمة العديد من الأغنيات الناجحة التي ارتبط بها محبيها منها أغنية “أنا ليك” و”تنساني ليه” و”إزاي أنساك” و”آه منك”، فضلا عن العديد من الأغنيات التى تناولت موضوعات اجتماعية و رومانسية.

يذكر أن المطربه رحمه ابتعدت عن الغناء بشكل ملفت خلال السنوات الماضية وأمضت فتره طويله خارج مصر بين باريس و سويسرا بعد اجبار زوجها الثري الغامض الذي لايعرفه احد لها علي الإبتعاد واعتزال الفن طيلة هذه الفترة.