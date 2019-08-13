- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تعرضت الفنانة المصرية رحمة، لأزمة صحية ونُقلت على أثرها لأحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة..
أكد الأطباء أن رحمة، أصيبت بهبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة إجهاد شديد في العمل.
وكانت رحمة قد عادت للقاهرة قبل فترة قصيرة من يا ريس بعد انفصالها عن زوجها من ثري عربي، وعادت لاستكمال نشاطها الفني.
الفنانة رحمة كانت قد انقطعت فترة كبيرة عن الغناء وكان أخر حفل قدمته في ديسمبىر الماضي، بدار الأوبرا المصرية وشهد نجاحًا كبيرًا، وتستعد رحمة لتقديم مفاجأة كبيرة وتجربة غنائية جديدة تبهر الجمهور.
وقدمت رحمة العديد من الأغنيات الناجحة التي ارتبط بها محبيها منها أغنية “أنا ليك” و”تنساني ليه” و”إزاي أنساك” و”آه منك”، فضلا عن العديد من الأغنيات التى تناولت موضوعات اجتماعية و رومانسية.
يذكر أن المطربه رحمه ابتعدت عن الغناء بشكل ملفت خلال السنوات الماضية وأمضت فتره طويله خارج مصر بين باريس و سويسرا بعد اجبار زوجها الثري الغامض الذي لايعرفه احد لها علي الإبتعاد واعتزال الفن طيلة هذه الفترة.
كانت هذه تفاصيل خبر نقل الفنانة رحمة للمستشفى.. صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.