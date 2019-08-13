منة شلبي في لقطة حديثة مع والدتها احتفالًا بالعيد.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية منة شلبي جمهورها في صورة حديثة لها مع والدتها الراقصة المعتزلة زيزي مصطفى.

منة علقت على الصورة التي نشرتها، وكتبت: « العيد فرحة وأجمل فرحة إن اللي بتحبهم يبقوا بخير وصحة وسعادة كل سنة وأغلى واحدة في حياتي طيبة وجميلة وكل سنة وانتوا طيبين ومبسوطين ووسط حبايبكم».

الصورة لفتت عدد كبير من جمهور منة شلبي، وخاصة أن والدتها ظهرت فيها أكبر سنا، كما أن الصورة كشفت عن تاتو جديد لمنة.

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كما تلقت الفنانة عدد من تعليقات زملائها الفنانين ومنهم كندة علوش، أصالة، غادة عادل، خالد الصاوي، ومنة جلال.

منة شلبي يعرض لها حاليا في السينما فيلم «خيال مآتة»، والذي يقوم ببطولته الفنان أحمد حلمي، وسبق أن تعاونت منة مع حلمي في أكثر من عمل، وكان أكثرها نجاحا فيلم «كده رضا»، والذي قدم فيه الفنان أحمد حلمي 3 شخصيات.

يذكر أن زيزي مصطفى، قامت بأداء عدد من الأدوار في السينما المصرية مثل دورها في فيلم «واحدة بواحدة»، مع عادل إمام وميرفت أمين، وظهرت في دور أم البطلة في فيلم «وش اجرام» وهي ابتعدت عن الرقص الشرقي.