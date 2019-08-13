حلا شيحة تقضي أجازة عيد الأضحى مع أولادها بكندا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

سافرت الفنانة المصرية حلا شيحة إلى كندا من أجل قضاء أجازة العيد مع اولادها.

حلا شاركت جمهورها من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، صور لها برفقة أطفالها، حيث تجولوا معا في عدد من الأماكن للاستجمام.

الفنانة المصرية علقت في رسالة قالت فيها إنها تتواجد في كندا للاستمتاع بأجازة العيد مع أطفالها، وعبرت عن حبها الشديد لهم، واعتبارهم أهم شيء في حياتها، وأكدت أنهم دائما كانوا موجودين معا وسيظلون كذلك.

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الصور حازت على إعجاب عدد كبير من جمهور حلا، وتغزل الفانز في جمال أولادها، ولاحظوا الشبه بين ابنتها الكبرى وبينها.

وقد عبرت حلا شيحة من قبل عن حزنها بسبب تواجدها في مصر بعيدا عن أولادها، وخاصة أنه نتج عن الطلاق انفصال أولادها، فيعيش معها ابنتها الصغرى وابنها الأصغر، بينما أولادها الأكبر يتواجدون مع أبيهم.

يٌذكر أن حلا شيحة قررت ان تعود من فترة اعتزال طويلة استمرت أكثر من 12 عاما، وفاجأت جمهورها بخلع الحجاب، والعودة للتمثيل.

وقالت حلا في البداية إن زوجها يوافق على قرار خلعها للحجاب، ولكن تبين بعد ذلك أنها انفصلت عنه.