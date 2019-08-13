رانيا يوسف تشعل مواقع التواصل بالموف الجرئ.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية رانيا يوسف لجلسة تصوير جديدة مع المصور الفني محمود عاشور.

رانيا ظهرت في الصور بلوك جرئ جدا، حيث اختارت لها فستان موف أقرب لقميص النوم من قطعتين، وكشف الفستان عن مفاتنها بصورة ملفتة جدا.

الفنانة المصرية اختارت ماكياج بارز غير من ملامح وجهها، كما اختارت تسريحة شعر تقليدية أبرزت جمالها.

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الصور التي نشرتها رانيا عبر حسابها الشخصي على موقع «انستجرام»، حازت على إعجاب عدد كبير من جمهورها، كما تغزل فيها زملائها الفنانين.

رانيا تغيبت عن السباق الرمضاني الفائت بعد تأجيل عرض مسلسل «مملكة إبليس»، مع غادة عادل.

وكانت رانيا يوسف، قد أثارت حالة جدل واسعة خلال مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بعد ظهورها بفستان وصف بأنه بدون بطانة يكشف عن منطقة حساسة من جسدها، وهو الأمر الذي أشعل موجة انتقادات ضدها.

وكانت رانيا يوسف، قد دافعت عن نفسها بعد الأزمة مؤكدة أن بطانة الفستان قد رفعت وهذا هو سبب ظهورها بهذا الشكل، كما نشرت اعتذار رسمي للشعب المصري عما بدر منها خلال حفل الافتتاح مؤكدة أن الأزمة غير مقصودة، وأنها تحترم عادات وتقاليد الشعب المصري ولم تتخطاها يومًا كما هو معروف عنها منذ دخولها الوسط الفني.