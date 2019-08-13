دينا الشربيني أكثر جرأة في جلسة تصوير جديدة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة المصرية دينا الشربيني، لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور الفوتوغرافي كريم نور، وذلك لصالح إحدى المجلات الفنية، ونشرت الصوزر عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

واختارت دينا، للجلسة إطلالة جريئة حيث ارتدت توب قصير يظهر بطنها ويكشف عن كتفيها وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها.

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يذكر أن أخر أعمال دينا الشربيني، كان مسلسل “زي الشمس”، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، و المسلسل تدور أحداثه حول شقيقتين، تُقتل إحداهما، وتبحث الأخرى وهي محامية عن قاتل شقيقتها، والقصة مأخوذة عن مسلسل إيطالي وهو من كتابة مريم ناعوم، ومن بطولة دينا الشربيني، وسوسن بدر، وجمال سليمان، وأحمد السعدني، وريهام عبدالغفور، وعدد كبير من النجوم.

من ناحية أخرى تستعد دينا الشربيني، لخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل “شفيقة ومتولي” وهو من بطولتها وسيناريو تامر حبيب وجارٍ استكمال باقي أعضاء فريق الإخراج واختيار الممثلين.

من ناحية أخرى، كشفت دينا الشربيني، عن دعم الفنان عمرو دياب، لها في أعمالها الفنية خلال لقائها في برنامج “الحكاية”، مع الإعلامي عمرو أديب، والمذاع عبر فضائية MBC مصر، قائلة: “عمرو دياب هو أكبر داعم لي في حياتي سواء العملية أو الشخصية، وكان أكبر داعم نفسي لي أثناء التصوير، وكان دوما يزيد من ثقتي في نفسي في لحظات تعبي من التصوير”.