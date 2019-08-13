صورة نادرة من حفل زفاف نشوى مصطفى بحضور الفنانين.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية نشوى مصطفى جمهورها في صورة نادرة لها من حفل زفافها.

نشوى علقت على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على موقع «أنستجرام»، وكتبت: «اللي هيقول أسامي الزملاء اللي موجودين في صورة فرحي يبقى شطور».

ظهر في الصورة رامز جلال وأحمد السقا الذي كان يرتدي نظارة طبية، كما تواجد سامح الصريطي وسناء يونس ووفاء سالم ومنال سلامة والراحلة نادية فهمي ودينا عبد الله وسلمى غريب.

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الصورة حازت على إعجاب عدد كبير من جمهور الفنانة المصرية، وانهالت التعليقات عليها، ورأى الجمهور أن شكلها تغير كثيرا منذ زواجها، كما أن شكل الفنانين تغير أيضا.

وكان آخر أعمال الفنانة نشوى مصطفى مسلسل «الشريط الأحمر»، والذي عرض في رمضان 2018.

واحتلفت نشوى مصطفى مؤخرا بحفل زفاف نجلها، بحضور عدد كبير من الفنانين، وقدمت الفنانة خلال الحفل أغنية لنجلها وعروسته، حققت نجاحا كبيرا.

الفنانة المصرية كشفت بعد ذلك أنها تلقت عروضا لإحياء حفلات زفاف، ولكنها رفضت رغم الإغراءات المادية، وذلك لأن مهنة الغناء ليست مهنتها.