فيديو.. نيمار يكرر كلاسيكو الميركاتو بين برشلونة وريال مدريد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسبب البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، في عودة الصراع بين قطبي الكرة الإسبانية، برشلونة وريال مدريد، لسوق الانتقالات من جديد.
اللاعب الدولي البرازيلي أبدى رغبته في الرحيل عن النادي الباريسي بعد عامين فقط على انضمامه لصفوف الفريق، قادما من البارسا في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.
وبدأ النادي الكتالوني مساعيه نحو استعادة لاعبه السابق، إلى جانب تحركات من الريال لمحاولة الظفر بتوقيعه، بعدما تراجع في وقت سابق عن التعاقد معه عام 2013، بعد صراع مع "البلوجرانا".
وتستعرض "العين الرياضية" في الفيديوجراف التالي المشهد المكرر بين عملاقي الليجا، في ظل سعيهما نحو الظفر بتوقيع المهاجم البرازيلي.
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