نيمار يهدد مستقبل 4 نجوم في ريال مدريد

قالت تقارير صحفية إسبانية إن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني عرضت بيع أحد نجوم الفريق، إيسكو ألاركون وجيمس رودريجيز أو أحد الحارسين تيبو كورتوا وكيلور نافاس لباريس سان جيرمان الفرنسي من أجل الموافقة على انتقال نيمار دا سيلفا مهاجم الفريق الباريسي للميرينجي.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن ريال مدريد عرض 140 مليون يورو على سان جيرمان مقابل جيمس رودريجيز في صفقة تبادلية، لكن إدارة باريس أبدت رفضها فكرة التعاقد مع النجم الكولومبي.

وعاد رودريجيز مؤخرا من فترة إعارة لبايرن امتدت عامين شهدت رفض إدارة البافاري تفعيل بند الشراء بسبب عدم اقتناع المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش بأسلوب لعب جيمس.

من جانبها ردت إدارة الريال بتقديم عرض بضم إيسكو أو أحد الحارسين كورتوا ونافاس لكن إدارة باريس لم تقدم ردها حتى الآن.

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ويأتي ذلك في الوقت الذي قامت فيه إدارة نادي باريس سان جيرمان بمحو أي علامة تخص نيمار من داخل متجر النادي الرسمي وسط تقارير عن اقتراب رحيله لكن دون تحديد الوجهة.

وتعاملت إدارة برشلونة من قبل بنفس فلسفة ريال مدريد فيما يخص نيمار عبر عرض لاعبين على إدارة باريس لضمهم كان أهمهم وآخرهم البرازيلي فيليبي كوتينيو.

وفشل لاعب ليفربول السابق منذ قدومه من أنفيلد رود في يناير 2018 في أن يضع بصمته على الفريق بالشكل المثالي؛ حيث لم ينجح في تعويض رحيل مواطنه نيمار إلى باريس.

وبالنسبة للمدربين فإن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد رفض أن ينفي إمكانية انتقال نيمار للميرينجي، بينما أعرب الألماني توماس توخيل مدرب باريس عن رغبته في أن يبقى نيمار لاعبا باريسيا لموسم آخر.

وجاء فشل نيمار الأوروبي مع باريس، منذ انتقاله للفريق في صيف 2017 في صفقة بلغت 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة، بالإضافة لكثرة الإصابات والمشاكل الشخصية والتسويقية الأخرى ليجبراه على التفكير في الرحيل.

على الجانب الآخر، يسعى ريال مدريد بقيادة مدربه زين الدين زيدان إلى بناء شخصية قوية للفريق من خلال صفقات كبيرة بدأت بإدين هازارد من تشيلسي ولوكا يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت خلال الميركاتو الصيفي الحالي.