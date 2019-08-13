السعودية والإمارات.. جسد واحد رغم أنف الكائدين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - "الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي".. بهذه الكلمات أجاب الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، عن سؤال وجه له في مؤتمر صحفي حول العلاقات السعودية الإماراتية.. كلمات مختصرة حملت معاني كبيرة ومشاعر جياشة تجاه من هو أخ قبل أن يكون حليفاً.. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.

موقف أمير مكة أمام عدسات الكاميرات لم يكن وليد اللحظة بل هو انعكاس لمواقف تاريخية كثيرة لا تحصى، أظهرت طبيعة العلاقة الأخوية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.. فها هو القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان يعبر عن متانة العلاقة مع الشقيقة الكبرى بكلمات مؤثرة.

واليوم يترجم قادة الدولتين الشقيقتين هذا الحب إلى أفعال، ولا ينسى أحد فزعة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للملك سلمان بن عبدالعزيز، ويناوله قارورة المياه بمجرد ملاحظة رغبته فيها.. لفتة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي حينها بوسوم التآخي بين أبناء الشعبين السعودي والإماراتي.

مثل هذه الشواهد تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن العلاقة بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية صلبة كالصخر، عصية ضد كل محاولات التشويه رغم أنف الكائدين.