تعرف على عن أماكن عرض فيلم "خيال مآته" داخل المحافظات

القاهرة - لايف ستايل
أعلن الفنان أحمد حلمي، عن أماكن عرض فيلمه الجديد "خيال مآته" داخل المحافظات، وذلك ردا على ما أثير حول اختفاء العمل من دور السينما خلال موسم عيد الأضحى رغم طرح "الأفيش" الرسمي له.
ونشر حلمي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة بأسماء دور العرض
وعلق قائلا:" خيال_مآته_دور_العرض"
ويخوض الفنان أحمد حلمي سباق عيد الأضحى بفيلم "خيال مآتة" ويشاركه في بطولته، منة شلبي، وعبد الرحمن أبو زهرة، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، ولطفي لبيب، وغيرهم من النجوم، والفيلم سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، من إخراج خالد مرعي.
يذكر أن عدم عرض فيلم "خيال ماَته" للنجم أحمد حلمي، أول أيام العيد خلق حالة من الجدل بين جمهوره حيث التزمت أسرة الفيلم والشركة المنتجة الصمت، ولم تكشف عن أسباب هذا التأجيل
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