منة شلبي تنشر صورة برفقة والدتها زيزي مصطفى

نشرت الفنانة منة شلبي صورة عبر حسابها الرسمي بموقع الصور "إنستجرام"، برفقة والدتها الفنانة والراقصة الكبيرة زيزي مصطفى.
وعلقت منة على الصورة: "العيد فرحة وأجمل فرحة إن اللى بتحبهم يبقوا بخير وبصحة وسعادة، كل سنة وأغلى واحدة في حياتى طيبة وجميلة".
وانهالت التعليقات على الصورة التي نشرتها منة شلبى، حيث تساءل الكثير عن حالتها الصحية وآخرون أشادوا بجمال الصورة.
وتشارك منة شلبي في فيلم "خيال مآتة" مع النجم أحمد حلمى، الذي يعرض في سباق عيدالأضحى.
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