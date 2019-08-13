منة فضالي تدعم أحمد عز في أزمته مع زينة

القاهرة - لايف ستايل
دعمت الفنانة منة فضالي النجم أحمد عز في أزمته مع الفنانة زينة ونشرت عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور الشهير "إنستجرام" صورة له من العرض الخاص لفيلم "ولاد رزق2" الذي أقيم منذ أيام قليلة وعلقت عليها قائلة «مبروك يا حبيبي نجاحك وتألقك دائما مش جديد عليك ربنا يحفظك ودائما قمر».
الفيلم من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داود وكريم قاسم وخالد الصاوي ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.
قصة فيلم «ولاد رزق 2» تبدأ بعد مرور 3 سنوات منذ انتهاء أحداث الجزء الأول، حاول فيها الإخوة الـ4 بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدث واحد يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك ويدخلهم في عوالم جديدة عليهم ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من عتاة الإجرام.
وكانت أنباء تداولت حول نشوب خلاف حاد بين النجم أحمد عز وشقيقات الفنانة زينة بحضورها في الساحل الشمالي أمس
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