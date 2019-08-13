أحمد عز يسافر إلى تونس والجزائر لتصوير "العارف" بعد أزمته مع زينة

يسافر الفنان أحمد عز خلال الأسبوع الجارى إلى الجزائر وتونس لتصوير باقى المشاهد الخارجية من فيلمه الجديد «العارف»، الذي من المحتمل عرضه في العام المقبل.

يعرض لعز حاليا فيلم "ولاد رزق" في دور العرض السينمائي حيث تصدر العمل حتى الآن أعلى إيرادات متفوقا على باقى الأفلام المعروضة.

يذكر أن الفنان أحمد عز نشب بينه وبين الفنانة زينة وشقيقتها مشادة في إحدى المنتجعات بالساحل الشمالى، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وقررت نيابة العلمين في برج العرب، تفريغ كاميرات فندق العلمين الذي شهد واقعة التعدي على الفنان أحمد عز على يد شقيقة الفنانة زينة وإرسالها إلى النيابة لفحصها.

كما قررت النيابة استدعاء الفنانة زينة وشقيقتها لسماع أقوالهم في الواقعة، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وصرفت النيابة أحمد عز بعد الاستماع لأقواله في تلك الواقعة

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وقال الفنان أحمد عز، في التحقيقات النيابة إنه فوجىء بشقيقة زينة تهجم عليه وتصفعه أثناء تواجده بالفندق وتوجه إليه السباب والشتائم مما أثار غضبها وقرر أن يحرر محضر بالواقعة لإثباتها.

وأضاف أنه تدخل أمن الفندق لمنعها كما تدخل أحد الوسطاء لمنعه من تحرير محضر لكنه رفض وقام بالاتصال بمحاميه الخاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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