وفاء الحرباوى تغنى ألبومها الجديد فى أيام قرطاج الموسيقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضع الفنانة التونسية وفاء الحرباوى، حاليًا لمساتها الأخيرة على مشروع ألبومها الغنائي الجديد، والمقرر ظهوره للنور فى العالم العربى خلال شهر أكتوبر المقبل، بالتزامن مع مشاركتها في مهرجان أيام قرطاج الموسيقية فى تونس.
وفاء مطربة وملحنة وكاتبة أغاني وعازفة جيتار تونسية، تعيش فى عاصمة النور الفرنسية باريس، قررت تدشين انطلاقة غنائية جديدة فى مشوارها عبر الألبوم الجديد الذى يعيديها للساحة بعد قرابة سنة ونصف عن ألبومها الأخير، وضم فى جعبته 6 أغنيات، منها "وقتاش" و"خليني نتنفس" تغنت خلاله باللهجة التونسية، وجسدت فيه معاناتها الشخصية بين وجع الغربة والفراق والتمزق بين بلدين وبيئتين حسب وصفها، لتختار له اسم "بين البينين".
وكشفت وفاء الحرباوى لـ الخليج 365، أنه يتم الانتهاء من تسجيل أغنيات الألبوم المنتظر، مع الفريق الموسيقى عبر إقامة موسيقية فنية بدأت في يونيو وتعقبها بإقامة أخرى خلال سبتمبر، موضحة أنها تنوي إطلاق أغنياته فرادى بشكل تدريجي، مع نيتها مفاجأة جمهورها التونسي بعرض توليفة من أغنيات الألبوم للمرة الاولى "لايف" خلال مشاركتها الرسمية في فعاليات مهرجان أيام قرطاج الموسيقية في تونس، المقرر انطلاقه 11 أكتوبر المقبل.
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