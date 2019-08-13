شكرا لقرائتكم خبر عن "نسيت ابنتها كورتني".. كريس جينر في جولة مع سكوت ديسيك وصديقته صوفيا ريتشي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتواجد كريس جينر حاليًا في بورتوفينو وذلك من أجل حضور الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها الصغرى كيلي جينر الـ 22، وكان بصحبة كريس صديقها كوري جامبل.

ظهرت كريس جينر البالغة من العمر (63 عامًا) وهي في جولة تسوق مع سكوت ديسيك البالغ من العمر (36 عامًا) وهو والد احفاد كريس من ابنتها النجمة كورتني كاردشيان، وما لفت الأنظار أن سكوت كان بصحبته صديقته الجديدة صوفيا ريتشي في حين تغيبت كورتني عن الظهور بالأجواء وهو ما أثار بعض الجدل حول عدم قدرة كورتني في التواجد بمكان يجمع صديقها السابق مع حبيبته الجديدة، في حين استطاعت كريس أن تتعامل بشكل طبيعي مع الثنائي وكأنها صديقة مقربة لهما.



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