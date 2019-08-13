شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الجمهور يواصل إقباله على "ولاد رزق 2" والفيلم يحقق نجاحًا كبيرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال الإقبال مستمرًا من جانب الجمهور على فيلم "ولاد رزق٢_ عودة أسود الأرض" الذى يشارك فى بطولته النجم أحمد عز فى سادس أيام عرضه والذى ينافس بقوة كبيرة واستطاع أن يكسر رقم أعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما المصرية منذ أول أيام عيد الأضحى حيث وصلت إيراداته 8 ملايين و400 ألف جنيه.

وأمس حقق حوالى 7 ملايين و307 آلاف و689 جنيهًا متخطيًا فيلم "كازابلانكا" الذي عرض في عيد الفطر الماضى.

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واستطاع الفيلم تحقيق ايرادات وصلت الى 28 مليون جنيه فى شباك التذاكر خلال 5 أيام عرض فقط، حيث انطلق الفيلم فى دور العرض يوم الخميس الماضى الموافق 8 أغسطس، للمنافسة فى موسم عيد الأضحى السينمائى.

واحتاج الفيلم 5 أيام فقط لتخطى ما حصده الجزء الأول فى موسم كامل والتى وصلت وقتها إلى 24 مليون جنيه، حيث طرح الجزء الأول فى موسم عيد الأضحى من عام 2015 وتصدر شباك التذاكر وقتها بهذه الإيرادات، ومن المتوقع أن تتضاعف إيرادات الجزء الثانى فى الأيام المقبلة.

"ولاد رزق 2" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، اضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهر عدد من النجوم كضيوف شرف على أسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وموسي عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.