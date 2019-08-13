شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة مؤثرة من رانيا فريد شوقي للراحل فاروق الفيشاوي بعد عودة عرض "الملك لير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة رانيا فريد شوقي كلمات مؤثرة للفنان الراحل فاروق الفيشاوي وذلك بعدما عاد فريق عمل مسرحية "الملك لير" لعرض المسرحية مرة أخرى بعد فترة توقف حيث كان آخر عمل يشارك فيه الفيشاوى.

وكتبت رانيا على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك":" يا روقه (فاروق الفيشاوي) يا غالي إمبارح أول ليلة عرض من غير طلتك علي المسرح وروحك الحلوة وخفة دمك في الكواليس ياااااه إحساس صعب مختلط مابين المهنية والعاطفة وخصوصا المسرح التزام مهما كانت الأسباب".

تابعت: "حقيقي افتقدناك بشدة ومن أول ما دخلت المسرح وصورتك منورة قريت لك الفاتحة ودايما بدعيلك أنت غبت بالجسد لكن لم ولن تغيب عن البال والقلب الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة" .

Advertisements

وعادت أسرة "الملك لير" من السعودية بعد عرض المسرحية على مسرح جدة 3 أيام أمام جمهور المملكة للمرة الأولى ولاقت اقبالاً جماهيرياً كبيراً خلال أيام العرض، واستغل أبطال المسرحية تواجدهم هناك وقاموا بآداء مناسك العمرة فى أيام البروفات وقبل أيام العرض.

مسرحية "الملك لير" رائعة شكسبير الخالدة إخراج تامر كرم وترجمة د. فاطمة موسى، ويشارك النجم يحيى الفخرانى البطولة فاروق الفيشاوى ورانيا فريد شوقى وهبة مجدى وأحمد فؤاد سليم وريهام عبد الغفور وأحمد عزمى وأيمن الشيوى ونضال الشافعى وناصر سيف وحمادة شوشة، والموسيقى التصويرية للموسيقار مصطفى الحلوانى وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت.