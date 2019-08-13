في الذكرى الـ 109 لميلاده.. 10 صور نادرة لـ "محمد عبد المطلب"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

تحل اليوم الذكرى الـ109 لميلاد نجم الموال الفنان الراحل محمد عبد المُطلب، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1945.

بدأ "عبد المطلب"، حياته مغنيًا بفرقة محمد عبد الوهاب، ثم تخصص في أداء المواويل، وانتقل للعمل بفرقة "بديعة مصابني، عام.1932.

لديه تاريخ حافل، وأغانٍ لازالت عالقة في الأذهان، سواء للجيل الذي عاصره أو الأجيال الأخرى فالجميع يقدر فنه، وأغانيه التي يستمع إليها الكثيرون حتى هذه اللحظة.

وترتبط العديد من أغانيه بالمناسبات الرسمية، ولعل أشهر تلك الأغاني "رمضان جانا، بتسألينى بحبك ليه، ودع هواك وانسى أيامى عمر اللي فات ما حايرجع تانى، ساكن في حي السيدة، مابيسألش على أبدا، ياحاسدين الناس، وتسلم أيدين اللي اشترى، ياأهل المحبة"، وغيرها من الأغاني التي وصلت إلى الألف أغنية.