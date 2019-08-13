"كمية ضحك طول الفيلم"... الجمهور يعلق على "خيال مآتة" وحلمي يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

تفاعل النجم أحمد حلمي، مع ردود الأفعال التي تلقاها من الجمهور ومتابعيه عبر السوشيال ميديا "تويتر" عن فيلمه الجديد "خيال مآتة" الذي يعرض حاليًا بدور العرض السينمائي.

يجسد أحمد حلمي بالفيلم شخصية جديدة، إذ يظهر في مرحلتين مختلفتين من عمره، وهما سنة 2019، والفترة الثانية يظهر كرجل عجوز عمره 81 عامًا، ثم يسترجع ذكرياته وهو شاب يبلغ من العمر 30 عامًا في فترة 1968.

ونرصد في السطور التالية تعليقات الجمهور على فيلم "خيال مآتة":

قال عبد الله صالح: "طول عمرك برنس، خيال مآتة، من أروع الأفلام".

وقالت شهد خالد: "فيلم خيال مآتة، أحسن فيلم شوفته السنة دي، بجد كمية ضحك طول الفيلم وأحمد حلمي نور السينما من تاني بخفة دمه وحضوره، وحابة أشكر كل القائمين على الفيلم الجميل دا".

فيما حرص حلمي على التعليق على كلامها وكتب: "شكرًا"

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خالد كتب: "في بعض دور العرض مش بتشغل الفيلم، كل ما نروح نسأل هيتعرض في حفله كام عشان نحجز، يقولوا مفيش حجز ومفيش غير فيلم واحد بس اللي شغال رغم وجود قاعتين عرض".

واكتفى حلمي بالتعليق على ما كتبه خالد بـ"إيموشن" التعجب"

آية علاء: "فيلم خيال مآتة، ما يتصنفش كوميدي أو رومانسي أو دراما أو تراجدي هو مكس كل دا وبجد رائع وبسيط كدا، وبجد أحمد حلمي كان واحشنا على السينما وهو بصراحة أبدع هو والكاست كله والفيلم حلو أوي".

صالح عابدين: "مهما تمر الأيام والسنين محدش هيوصل لمكانة أحمد حلمي في أفلامه اللي بيقدمها وبتعيش بالسنين، ستظل عشقي الأول والأخير من زمان، ربنا يكرمك ويوفقك يارب العالمين، خيال مآتة".

أحمد: "انت أكتر ممثل ناجح بجد شفتوا رغم الاختفاء من الشاشة، حلمي انت قدوة لأي ممثل شاب، فيلمك الأخير عجبني جدًا، ينفع تبقي على طول على الشاشة علشان نشبع منك".

صفا البربري: الفيلم حلو على فكرة جدًا، ودي أذواق، في ناس عجبها الفيلم وناس لاء، بس من وجهة نظري الفيلم كان روعة جدًا".

فيلم "خيال مآته" بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، حسن حسنى، لطفي لبيب، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم من النجوم ومن سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعى.