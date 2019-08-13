رانيا منصور بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت الفنانة رانيا منصور، لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت رانيا في الصور بإطلالة جذابة وسط الطبيعة، ونالت الصور إعجاب متابعيها. يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا منصور مسلسل "ابن أصول"، الذي شارك في بطولته حمادة هلال، آيتن عامر، محمد نجاتي، سوزان نجم الدين، أحمد حلاوة، كريم أبو زيد، حمزة العيلي، وفاء سالم، إيناس كامل، عماد رشاد، وغيرهم من الفنانين وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي وسيناريو وحوار أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.

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