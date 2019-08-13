«سلامة» يعزف «الرقص ضالة العالم»

بدأ عازف الأكورديون الشهير «فاروق سلامة»، عزف قصيدة «الرقص ضالة العالم» من أشعار وألحان أحمد الشوكى وغناء المطربة سناء نبيل. المطربة سناء نبيل. وأعرب سلامة عن سعادته بالمشاركة فى تجربة أحمد الشوكى الجديدة، ووصفها بأنها إعادة مسئولة للفن الجميل مثلما كان على يد عبدالوهاب وأم كلثوم التى تقوم حفيدة شقيقتها المطربة سناء نبيل بغنائها. الشوكى الجديدة، ووصفها بأنها إعادة مسئولة للفن الجميل مثلما كان على يد عبدالوهاب وأم كلثوم التى تقوم حفيدة شقيقتها المطربة سناء نبيل بغنائها.

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