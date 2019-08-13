«نيولوك» لسوسن بدر في «ولاد رزق 2»

بدون اسم وبدون حوار جسدت النجمة سوسن بدر فى فيلم «ولاد رزق2» كضيفة شرف، لكنها نجحت فى أن تعطى للشخصية شكلًا وطعمًا، ومثلت سوسن بدر بملامحها و«لوك» جديد استطاعت من خلاله خطف أنظار الجمهور، حيث ظهرت فى شخصية سيدة أعمال ثرية تدخل مزادًا لشراء عقد ألماظ

قيمته «5» ملايين جنيه، حيث يقرر «ولاد رزق» أحمد عز وعمرو يوسف سرقته.. المشهد رغم صغر مساحته لكن نجحت سوسن في لفت الأنظار إليها بشدة.. وما أكدته سوسن بدر نفسها عندما قالت: الفنان يستطيع أن يمثل بكل حواسه بعينيه ويديه وحتى دون أن ينطق بكلمة واحدة وقبولى مشهدًا صامتًا فى فيلم ولاد رزق 2 ليس عيباً ولا تقليلا من قيمة الفنان أو الفنانة بالعكس هذا المشهد جعلنى أجذب أنظار الناس بشكل مختلف مع نجوم كبار مثل «ولاد رزق 2» وصعوبة المشهد أنه غير ناطق وهذا جعلنى أستخدم كل حواسى التمثيلية فى هذا المشهد الذى أراه صعباً للغاية.