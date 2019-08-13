بعد حج الفنانين.. عفاف رشاد توجه رسالة لنقابة المهن التمثيلية

وجهت الفنانة عفاف رشاد رسالة شكر لنقابة المهن التمثيلية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "نشكر المطوف احمد عصام فقيه والنواب والأعضاء والأستاذ مجدى صادق على ما بذلوه مع حجاجنا الفنانين اعضاء نقابة المهن التمثيلية وجزاهم الله كل الخير وبتمنى لهم النجاح المستمر بإذن الله وربنا يوفقكم لما فية الخير والعطاء دائما الف شكر للمطوف احمد عصام فقيه والسادة النواب والاعضاء والاستاذ مجدى صادق وكل التحية والشكر لكم جميعا .. عفاف رشاد عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية .. وتحية خاصة لكم من السيد الدكتور اشرف زكى نقيب المهن التمثيلية للمطوف احمد عصام فقيه والنواب والاعضاء والاستاذ مجدى صادق وكل التحية والشكر والحب والتقدير والاحترام لكم جميعا وجزاكم الله خيراً". الخير والعطاء دائما الف شكر للمطوف احمد عصام فقيه والسادة النواب والاعضاء والاستاذ مجدى صادق وكل التحية والشكر لكم جميعا .. عفاف رشاد عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية .. وتحية خاصة لكم من السيد الدكتور اشرف زكى نقيب المهن التمثيلية للمطوف احمد عصام فقيه والنواب والاعضاء والاستاذ مجدى صادق وكل التحية والشكر والحب والتقدير والاحترام لكم جميعا وجزاكم الله خيراً". يذكر أن الفنانة عفاف رشاد شاركت مؤخراً في بطولة مسلسل "ولد الغلابة"، وهو بطولة كل من أحمد السقا، محمد ممدوح، إنجي المقدم، إدوارد، هادي الجيار، مجدي بدر، كريم عفيفي، طاهرة، جلال الزكي، صفاء الطوخي، هبة مجدي، ريم سامي، عبدالرحيم حسن، فايق عزب، و من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي. Advertisements

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