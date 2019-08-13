بـ "لوك جديد".. سوزان نجم الدين تخطف الأنظار

خطفت الفنانة سوزان نجم الدين الأنظار بلوك جديد، حيث نشرت صور إطلالتها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

يذكر أن الفنانة سوزان نجم الدين شاركت سابقاً في بطولة مسلسل "شوق"، وهو من تأليف حازم سليمان، و إخراج رشا شربتجي،

وبطولة كل من باسم ياخور، نسرين طافش، أحمد الأحمد، جوان الخضر، أنس طيارة، مرام علي، روزينا لاذقاني، باسل حيدر، إبراهيم عيسى، علي الإبراهيم، حسين عباس، ميريانا معلولي، نور أحمد، زهير درويش، رامي كزعور، أحمد رافع، محمود الويسي، عبد الهادي صباغ، صباح الجزائري، وفاء الموصللي، لينا حوارنة، محمد قنوع، ليلى جبر، نجاح سفكوني، كرم الشعراني، جرجس جبارة، جمال العلي، فراس الحلبي، كنان حميدان، المنتصر نجم الدين، نهلة عقل داوود، ألكو داوود، محمد حداقي، إمارات رزق، سناء سواح، معتز فهمي.

Advertisements