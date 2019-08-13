غداً.. حفل غنائي لمايا دياب في سوريا

تحيى الفنانة اللبنانية مايا دياب غداً حفلًا غنائيًّا بأحد الفنادق فى سوريا، وذلك ضمن حفلات صيف 2019، ومنالمقرر أن تقدم "دياب" من خلاله باقة من ألمع أغانيها الشهيرة.
يذكر أن الفنانة مايا دياب أحيت مؤخراً حفلاً غنائيًا، مساء الخميس الماضى، بأحد فنادق مدينة أربيل العراقية ضمن حفلات صيف 2019، وتفاعل الجمهور مع رقصها على المسرح.
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